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«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.

На 40-й минуте Джон Кордоба вывел хозяев вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута. На 83-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Кордоба – 40'     2:0 Сперцян – 84'    
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