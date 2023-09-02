Нужно ли «Спартаку» уволить Абаскаля после поражения от «Краснодара»?

Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:2 в матче 7-го тура чемпионата России. Предлагаем пройти опрос: нужно ли красно-белым сменить главного тренера?

На 40-й минуте матча «Краснодар» — «Спартак» Джон Кордоба вывел хозяев вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута. На 83-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в первых семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится через две недели, «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».