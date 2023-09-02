Червиченко: «Спартак» проигрывает из-за уверенности Абаскаля в собственной непогрешимости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от матча 7-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» был сильнее московской команды — 2:0.
«Спартак» второй раз играет не с аутсайдерами, а с командами своего уровня. Второй раз Абаскаля обыгрывает тренер, который тактически его превосходит, лучше разбирается в игре. Вы видите, что происходит, когда команда получает преимущество — оттягивается назад, заставляет «Спартак» атаковать, потом ловит на контратаках. В какой-то момент у «Спартака» был шанс, но «Краснодар» смотрелся острее. Две замены, которые произвели, казалось, что команда забьёт и дожмёт хоть до ничейного результата. Но были выпущены два свежих игрока, один из них перехватывает мяч и случается второй пенальти, который явился похоронным. И дело сделано.
Эксперименты, которые делает Абаскаль, отсутствие основного состава, являются моментами, из-за которых команда проигрывает. Также то ли неспособность, то ли нежелание или уверенность в собственной непогрешимости не дают по ходу встречи исправлять явные ошибки — Денисов был абсолютно плох. Это было понятно всем. Он «привозил», было очевидно, что это не последний «привоз», но он не поменял его после перерыва. В конце концов Денисов сунул мяч под второй пенальти. Это же тоже ошибка тренера, если ты видишь, что игрок обороны у тебя постоянно ошибается… Ну замени его, может, у него есть какие-то проблемы. Тем более выбыл Джикия. Сразу же ясно, что оборона вся деструктивна», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 2 сентября 2023
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