Сперцян: матч сборной Армении с Турцией очень принципиальный. Нужно быстро переключаться

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал предстоящие матчи в квалификации к чемпионату Европы – 2024 в составе национальной команды Армении.

«За сборную предстоят две очень тяжёлые игры. Наверное, самые важные, потому что мы идём на втором месте. У нас три очка до Турции, первая игра с ними на выезде. Для нас эта встреча очень принципиальная и очень многое значит. Нужно быстро переключаться. Уезжаю из Краснодара в ночь и утром улетаю», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Армении в отборе на Евро-2024 8 сентября сыграет с Турцией, а затем 11 сентября с Хорватией. На данный момент Армения занимает второе место в группе D с шестью очками, уступая в турнирной таблице лишь туркам.