Радченко: победа ЦСКА над «Зенитом» в прошлом сезоне уже забыта. Сейчас новый чемпионат

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч ЦСКА — «Зенит» будет непростым. Интересно, по каким схемам сыграют команды. Будет дуэль тренеров. Победа ЦСКА над «Зенитом» в прошлом сезоне уже забыта — сейчас новый чемпионат. Теперь нужно реабилитироваться за поражение от «Балтики».

«Зенит» лучше по индивидуальному мастерству, скамейка длиннее. Видно, что ЦСКА этого не хватает», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Стартовый свисток в матче ЦСКА — «Зенит» прозвучит в 17:30 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене». По итогам шести туров ЦСКА набрал 10 очков, а «Зенит» — 13.