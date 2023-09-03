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Рапопорт: Федотов здорово решает проблемы ЦСКА, но «Зенит» сильнее на данный момент

Рапопорт: Федотов здорово решает проблемы ЦСКА, но «Зенит» сильнее на данный момент
«Зенит»
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал ожидания от предстоящего матча московского ЦСКА с «Зенитом» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. К тому же похвалил главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«После «Зенита» для меня самая близкая команда ЦСКА. Там играет Ваня Обляков, воспитанник нашей школы, я с ним работал, это наша гордость. Кроме того, Федотов здорово решает те проблемы, которые у него у него возникают после ухода игроков. Есть целая группа молодых игроков, которые выходят и играют. Им тяжеловато, но они не жалуются. И Федотов ведёт себя очень достойно, какие бы сложности ни возникали. Без сомнения, команду они будут усиливать, но он и сегодня не ноет, работает квалифицированно. Но так у него было всегда. Мне нравится, что он даёт шансы большому количеству ребят. Ну и просто великий человек – Игорь Акинфеев. Он в таком возрасте, но, похоже, не потерял интерес к игре. И он постоянно выручает.

Объективно говоря, «Зенит» просто сильнее на сегодняшний момент. И я не думаю, что петербуржцы допустят какие-то ошибки, какую-то недооценку соперника. Терять очки сейчас просто нельзя, а поражение от «Балтики». Возможно, там была недооценка, да и состав был другой. Сейчас он будет основным. И я не думаю, что у ЦСКА будут шансы в этом состоянии и составе», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве, сегодня, 3 сентября, сыграет против «Зенита». Встреча начнётся в 17:30 мск.

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