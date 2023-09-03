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Вильсон Изидор покинул Россию без согласования с руководством «Локомотива»

Вильсон Изидор покинул Россию без согласования с руководством «Локомотива»
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В «Локомотиве» рассказали, что нападающий Вильсон Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством.

«После матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ФК «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд.

ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком ФК «Локомотив». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чём футболист был уведомлён», — сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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