10 трансферов, которые так и не состоялись этим летом

В Европе закрылось летнее трансферное окно. В течение сегодняшнего дня до нас ещё будут долетать новости о сделках, завершившихся за минуты до дедлайна. Но какой-то большой переход уже точно не станет достоянием общественности. Поэтому собрали для вас десятку трансферов, которые этим летом так и не состоялись (очень хотели добавить Мохамеда Салаха и «Аль-Иттихад», но в Саудовской Аравии окно открыто до 7 сентября).

Уго Льорис, «Тоттенхэм» — отказался от Италии и Саудовской Аравии

В середине лета стало известно, что бывший вратарь сборной Франции покинет «Тоттенхэм». У 36-летнего кипера было не так много вариантов: по крайней мере, публика слышала о двух. В «Аль-Хиляль» Льорис переходить отказался из-за не устроившего его предложения. А трансфер в «Лацио» не случился, потому что Уго не получил от римлян гарантий регулярного игрового времени. Контракт с «Тоттенхэмом» у него до лета-2024, однако это был последний вариант клуба заработать на легенде хоть сколько-то. Да, варианты с Турцией, Португалией и Ближним Востоком ещё остаются, но они никак не вписываются в рамки лета.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг, «Тоттенхэм» — так и не ушёл в «Атлетико»

Пьер-Эмиль Хёйбьерг Фото: Alex Pantling/Getty Images

Одноклубник Льориса, в отличие от вратаря, мог сменить один топ-клуб на другой. Датский опорник давно нравится Диего Симеоне, о переезде в Мадрид трубили с июня. Но трансфер так и не случился, хотя о близости к финалу переговоров сообщали чуть ли не за месяц до закрытия трансферного окна. Контракт Пьер-Эмиля с «Тоттенхэмом» заканчивается через два года. У футболиста есть все возможности как принести пользу при своём переходе в следующие два окна, так и вновь стать важнейшим элементом команды на годы.

Вильсон Изидор — прошёл медобследование в «Метце», но «Локо» не отпустил

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Форвард железнодорожников был близок к возвращению на родину. «Метц» очень хотел игрока, Изидор даже приехал в расположение клуба и прошёл медобследование. Но переговоры между клубами зашли в тупик (по информации инсайдеров – из-за «Локо»): Вильсон так никуда и не перешёл. Теперь нападающему нужно возвращаться в Москву. Интересно, как сильно это повлияет на желание игрока показывать свой максимум за свою нынешнюю команду.

Трево Чалоба — не отпустили ни в «Интер», ни в «Баварию», ни в «Тоттенхэм»

Трево Чалоба Фото: Michael Regan/Getty Images

Английский защитник имел несколько возможностей покинуть «Челси» летом, но клуб хотел только продать игрока, тогда как «Интер» ещё в июне, а «Тоттенхэм» в августе рассматривали вариант с арендой. Были слухи и по поводу «Баварии» и «Ноттингем Форест», но и туда Чалоба не уехал. Видимо, снова будет довольствоваться ролью игрока ротации.

Жоау Пальинья — «Бавария» уже готовилась к презентации, но трансфер не состоялся

Один из главных сюжетов трансферного дедлайна. «Фулхэм» упустил возможность заработать рекордные деньги в своей истории, в Мюнхене за Пальинью предлагали € 65 млн! Португалец даже прошёл два медосмотра, его сфотографировали в майке нового клуба для презентации, но сделку так и не финализировали. По информации европейских медиа, из-за англичан.

Душан Влахович, «Ювентус» — «Челси» так и не купил

Наверное, когда все лето ждёшь одного-единственного предложения от одного-единственного клуба – это не очень хорошо. Но именно так случилось с Влаховичем. Форвард мог уехать в «Челси», об этом говорили чуть ли не всё лето. Но на неделе помешало одно обстоятельство. Лондонцы не хотели покупать игрока напрямую, а рассматривали вариант с обменом Душана на Ромелу Лукаку + возможную доплату. В итоге бельгиец поругался со всеми в Турине, а серб стал заложником ситуации. Ну ничего, может, ещё перезапустит карьеру.

Гарри Магуйар, «Манчестер Юнайтед» — его так никуда и не продали!

Гарри Магуйар Фото: Gareth Copley/Getty Images

Одна из главных трансферных загадок лета. Дорогущий защитник давно не нужен Эрику тен Хагу. Казалось, Магуайр точно сменит команду, на него всерьёз претендовал «Вест Хэм». Но не случилось. Видимо, всё упёрлось в сумму трансфера: некогда «МЮ» брал Гарри за € 87 млн, а сейчас за защитника вряд ли дадут больше € 20–25 млн. Хотя его контракт с «Юнайтед» заканчивается только в январе-2025. Ну, посидит на скамейке, посмотрит футбол.

Эдуард Сперцян, «Краснодар» — «Аякс» о нём мечтал

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из лучших футболистов чемпионата России давно на радарах у европейских топов. Но больше всего Сперцяном интересовался именно «Аякс»: во многом из-за того, что Эдуард хотел именно туда. Сделку могли закрыть хоть в последний день лета, но чуда не случилось. Что стало причиной – клубы не договорились или жадность агентов – пока не сообщается. У армянина ещё сохраняется возможность покинуть РПЛ, но для перехода пока открыты совсем не те лиги, куда хотел бы воспитанник «Краснодара».

Бернарду Силва, «Манчестер Сити» — так и не оказался ни в «Барселоне», ни в «ПСЖ»

Бернарду Силва Фото: Michael Regan/Getty Images

Выкупить одного из лучших футболистов планеты каталонцы в нынешнем состоянии просто не могут, они рассчитывали на аренду. А вот парижане вполне могли себе это позволить, но тут уже высказался против Хосеп Гвардиола. Вероятно, сохранение Силвы в составе связано ещё и с тем, что на долгое время из-за травмы выбыл Кевин Де Брёйне. Продай Бернарду, и тогда в полузащите у «МС» не хватало бы сразу двух суперфутболистов. А это риски. Так что, чтобы никто не нервничал, «Сити» просто продлил контракт с португальцем на год (теперь он заканчивается не летом-2025, а летом-2026). Здравое решение.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — «Реал» и Саудовская Аравия подождут

Килиан Мбаппе Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

То, чего многие так долго ждали, снова не случилось. Мбаппе не стал игроком «Реала» – скорее всего, просто по финансовым причинам. Зато Килиан мог оказаться в Саудовской Аравии, на француза могли потратить € 1 млрд (€ 300 млн за выкуп контракта + € 700 млн зарплата). Чтобы он поиграл там всего один сезон! Но этого не случилось, и это спасло психику тысяч человек. Форвард всё лето выкручивал руки руководству «ПСЖ», но в итоге опять остался. Но теперь-то уж точно до следующего лета, а потом – в Мадрид?