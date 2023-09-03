РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал неправильным решение арбитра Артёма Чистякова не назначать пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (4:0).

«После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте матча. Первоначальное решение арбитра — продолжить игру. Решение VAR — возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра — назначить штрафной удар в пользу обороны.

VAR, проверив ситуацию, нашёл явное нарушение правил (игра рукой. – Прим. «Чемпионата») со стороны защитника – правильно. А также нашёл возможный фол в начале атаки – неправильно. Судья после просмотра игрового эпизода решил, что первоначальное нарушение нападающим в начале атакующих действий является наказуемым — неправильно», – говорится в видеоролике с разбором эпизодов, опубликованном на официальном канале РФС в YouTube.