РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал неправильным решение арбитра Артёма Чистякова не назначать пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» (4:0).
«После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте матча. Первоначальное решение арбитра — продолжить игру. Решение VAR — возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра — назначить штрафной удар в пользу обороны.
VAR, проверив ситуацию, нашёл явное нарушение правил (игра рукой. – Прим. «Чемпионата») со стороны защитника – правильно. А также нашёл возможный фол в начале атаки – неправильно. Судья после просмотра игрового эпизода решил, что первоначальное нарушение нападающим в начале атакующих действий является наказуемым — неправильно», – говорится в видеоролике с разбором эпизодов, опубликованном на официальном канале РФС в YouTube.
- 3 сентября 2023
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:32
-
12:30
-
12:28
-
12:27
-
12:15
-
12:13
-
12:03
-
12:02
-
11:57
-
11:55
-
11:46
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:16