Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал об ожиданиях перед матчем седьмого тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня в Москве в 17:30 мск.

«Между ЦСКА и «Зенитом» расклады сейчас не в пользу армейцев. ЦСКА сейчас в небольшом игровом кризисе. Это связано с травмами, ребята находятся в неоптимальных кондициях, лидеры пока себя ярко не проявляют.

У «Зенита» свои проблемы: ушли лидеры, появились новички, команда ищет свою игру. Но у команды более квалифицированные футболисты, новая схема Семака начинает приносить результат — мы видели это на примере матчей со «Спартаком» и «Уралом». Но есть проблемы в защите, и «Динамо» показало, как нужно реализовывать моменты с «Зенитом». А «Балтика» показала: если нет класса, то нужна самоотверженная игра — результат придёт.

В последнее время ЦСКА играет с «Зенитом» очень хорошо: весной обыграли, в Суперкубке играли хорошо, не дали ничего создать и проиграли лишь по пенальти. Если команда проявит лучшие морально-волевые качества, хорошо настроится и реализует свои моменты, то должна победить», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.