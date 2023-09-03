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«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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В матче 4-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Салах, Нуньес, Диас.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Кэш, Динь, Камара, Луис, Диаби, Макгинн, Уоткинс.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» в первом круге одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала семь очков в трёх матчах. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).

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