Итоги трансферного окна для топов АПЛ. Кто провёл его лучше всех?

Английское трансферное окно захлопнулось – пора подводить закупочные итоги для лучших команд чемпионата. Все топы мощно перетасовали состав, а значит, в ближайшие несколько месяцев нас ждёт много интересных трансформаций. Важно помнить, что рынок закрылся не везде – например, сага с уходом Мохамеда Салаха в аравийский «Аль-Иттихад» может продлиться до 7 сентября, но основной бизнес команды уже завершили.

Важный дисклеймер: чтобы вам не пришлось читать этот материал часами, мы ограничились семью топ-клубами – расскажем про дела «Манчестер Сити», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». Дисклеймер №2 – пропишем только самые значимые переходы лета, а подробно остановимся на самых-самых, иначе вы листали бы до утра про один лишь «Челси». Дисклеймер №3 – все суммы указаны в евро.

Ну а решать, чьё трансферное лето получилось лучше, вам. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, кто из клубов впечатлил вас больше всего.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.