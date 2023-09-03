Итоги трансферного окна для топов АПЛ. Кто провёл его лучше всех?

Английское трансферное окно захлопнулось – пора подводить закупочные итоги для лучших команд чемпионата. Все топы мощно перетасовали состав, а значит, в ближайшие несколько месяцев нас ждёт много интересных трансформаций. Важно помнить, что рынок закрылся не везде – например, сага с уходом Мохамеда Салаха в аравийский «Аль-Иттихад» может продлиться до 7 сентября, но основной бизнес команды уже завершили.
Важный дисклеймер: чтобы вам не пришлось читать этот материал часами, мы ограничились семью топ-клубами – расскажем про дела «Манчестер Сити», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». Дисклеймер №2 – пропишем только самые значимые переходы лета, а подробно остановимся на самых-самых, иначе вы листали бы до утра про один лишь «Челси». Дисклеймер №3 – все суммы указаны в евро.
Ну а решать, чьё трансферное лето получилось лучше, вам. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, кто из клубов впечатлил вас больше всего.
«Арсенал»
Пришли: Деклан Райс, Кай Хаверц, Юрриен Тимбер, Давид Райя
Ушли: Фоларин Балогун, Гранит Джака, Киран Тирни, Нуну Тавареш, Мэтт Тёрнер
Трансферный баланс: -167,04 млн
«Канониры» рано закончили бизнес по части закупок и к началу сезона подошли с полноценно сформированной командой. За лето «Арсенал» точечно перетасовал состав, добавил конкуренции на нужных позициях и отпустил нескольких ненужных игроков. Вообще, мы уже рассказывали, как расположить всех новичков и во что будет играть Артета. Единственное важное дополнение – Юрриен Тимбер успел порвать «кресты» и выбыть на несколько месяцев.
Повторим по основным переходам. «Арсенал» сделал «Сити» в гонке за Декланом Райсом и оформил самый дорогой трансфер в своей истории (116,6 млн). 24-летний экс-капитан «Вест Хэма» будет мотором перестраивающейся команды и уже стал символом серьёзных амбиций. Боссы показали, что прошлый сезон не должен запомниться исключением – «канониры» намерены соперничать с лучшими клубами страны на регулярной основе.
Вторая по стоимости покупка – переход Кая Хаверца из «Челси» за 75 млн. Немец явно пока только осваивается, но благодаря универсальности и молодости (ему тоже всего 24) он должен стать для Артеты важным дополнением в атакующей группе. Интересная сделка – аренда Давида Райи из «Брентфорда». Пока в основе Рамсдейл, но Микель явно показал, что ему нужна конкуренция за место первого номера.
«Ньюкасл»
Пришли: Сандро Тонали, Харви Барнс, Тино Ливраменто, Льюис Холл
Ушли: Аллан Сент-Максимен, Крис Вуд
Трансферный баланс: -108,60 млн
«Ньюкасл» продолжает грамотно вбухивать в состав аравийские деньги. Звёзды масштаба Месси, Неймара или Мбаппе в суровый английский город пока не собираются, но клуб мощно усилился под первый за много лет сезон в Лиге чемпионов. Главной покупкой стал итальянский опорник Сандро Тонали – за игрока национальной команды «сороки» заплатили «Милану» 64 млн.
Затем клуб прошёлся по вылетевшим из Премьер-лиги командам и собрал сливки – из «Лестера» перешёл вингер Харви Барнс, а из «Саутгемптона» за 37,2 млн был куплен 20-летний крайний защитник Тино Ливраменто. «Ньюкаслу» попалась очень сложная группа в элитном еврокубке, но с их составом вполне можно претендовать на выход.
«Манчестер Сити»
Пришли: Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Жереми Доку, Матео Ковачич
Ушли: Коул Палмер, Рияд Марез, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган
Трансферный баланс: -126,60 млн
Лучшая команда прошлого сезона в европейском футболе максимально круто провела лето. «Сити» покинули несколько важных для Гвардиолы игроков (Гюндоган ушёл свободным агентом в «Барсу», а Марез уехал на заработки в Саудовскую Аравию), но «горожане» очень качественно, а с отдельными позициями даже бюджетно залатали дыры.
Немец Гюндоган много сезонов выручал Пепа, играя на нескольких позициях и забивая решающие мячи, – как в финальном матче позапрошлого сезона АПЛ, в котором «Сити» «горел» «Астон Вилле» 0:2 за 20 минут до конца, а Гюндо оформил дубль за пару минут и принёс команде титул. Боссы клуба оперативно позвонили в Лондон и менее чем за 30 млн заменили Илкая на Матео Ковачича – максимально логичный размен, плюс хорват на три года моложе.
На фланг вместо Мареза пришёл Жереми Доку из «Ренна» – парню всего 21 год, а его уже нахваливал Килиан Мбаппе. Осталось врубиться в хитрые схемы Пепа и освоиться в Англии, на бумаге трансфер кажется очень качественным. Самая дорогая покупка – трансфер Йошко Гвардиола из «Лейпцига» за 90 млн. Хорват стал самым дорогим защитником в истории, но переход стоил того – 21-летний центрбек считается главным талантом в мире на своей позиции.
Под конец ТО «Сити» выписал из «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса за 62 млн. С португальцем пока не всё так однозначно: ему уже 25, хавбек провёл в АПЛ всего один сезон и не запомнился чем-то сверхординарным, но за ним охотился «Ливерпуль», а в итоге пришёл Гвардиола. Селекционные службы грандов явно знают, что делают.
«Манчестер Юнайтед»
Пришли: Расмус Хойлунн, Мэйсон Маунт, Андре Онана, Серхио Регилон, Джонни Эванс, Софьян Амрабат
Ушли: Дин Хендерсон, Энтони Эланга, Фред, Давид де Хеа, Марсель Забитцер, Мэйсон Гринвуд
Трансферный баланс: -151,36 млн
Эрик тен Хаг попросил купить ему Холанда, а Глэйзеры ответили, что Холанд уже есть дома. Так в «Юнайтед» оказался другой скандинав – Расмус Хойлунн. Датчанин стал самой дорогой покупкой «красных дьяволов» в это ТО (75 млн), но пока не дебютировал в АПЛ: 20-летний страйкер подлечивает спину.
Системно же главной рокировкой стала замена Давида де Хеа на Андре Онана из «Интера». Коуч «МЮ» постепенно формирует состав под себя, и приход ганского кипера стал важной частью обновления. Онана прокачает игру «Манчестер Юнайтед» благодаря уверенной игре ногами и умению руководить штрафной – у испанского предшественника в этих компонентах были проблемы.
После окончания аренды Забитцера и ухода Фреда в центре поля «красных дьяволов» образовались вакантные позиции. Одну из них занял Мэйсон Маунт, решившийся на уход из родного «Челси». Пока к средней линии команды есть вопросы, хотя тен Хаг на пресс-конференциях уверяет, что журналисты ищут проблему там, где её нет.
В последний день трансферного окна «красные дьяволы» активизировались – однолетний контракт подписал великий Джонни Эванс, тренировавшийся с «МЮ» после истечения срока соглашения с «Лестером». Из-за травмы Люка Шоу на левый фланг обороны был арендован Серхио Регилон из «Тоттенхэма». Прошлый сезон испанец провёл в «Атлетико». Ближе к дедлайну был подписан Софьян Амрабат – для соблюдения правил финансового фэйр-плей марокканского опорника, сверкнувшего на ЧМ, взяли только в аренду.
«Тоттенхэм»
Пришли: Джеймс Мэддисон, Микки ван де Вен, Педро Порро, Деян Кулушевски, Гульельмо Викарио, Манор Соломон, Бреннан Джонсон
Ушли: Гарри Кейн, Гарри Уинкс, Джед Спенс, Лукас Моура, Клеман Лангле, Арно Данжума
Трансферный баланс: -135,90 млн
Это не отображено в трансферах, но главный новичок «Тоттенхэма» – тренер Анже Постекоглу. Экс-коуч «Селтика» обещает поставить «шпорам» яркий комбинационный футбол, по которому фанаты северолондонцев скучают с момента ухода Маурисио Почеттино. Пока получается: в первых матчах сезона купленный у «Лестера» за 46,3 млн Джеймс Мэддисон отлично комбинирует с партнёрами и раздаёт огня в атаке.
Конечно, самый яркий переход у «Тоттенхэма» случился на выход. Воспитанник и лучший футболист клуба в XXI веке Гарри Кейн наконец вырвался из лап Дэниела Леви и перешёл в суперклуб – теперь страйкер наводит ужас на соперников «Баварии». «Шпоры» выкупили Педро Порро и Деяна Кулушевски, суммарно потратив 70 млн, а ещё укрепили заднюю линию покупкой Микки ван де Вена у «Вольфсбурга». Свободным агентом пришёл Манор Соломон из «Шахтёра».
Уго Льорис, ещё один старожил клуба, пока остаётся на балансе «шпор», но на услуги француза больше явно не рассчитывают: у ветерана остался всего год по контракту, и его не взяли в предсезонное турне. Новым первым номером «Тоттенхэма» стал 26-летний итальянец Гульельмо Викарио из «Эмполи» – пока не топовый, но очень многообещающий кипер.
В последний день трансферного окна «шпоры» совершили самую денежную покупку – в клуб за 55 млн перешёл атакующий полузащитник «Ноттингема» Бреннан Джонсон. Это явно игрок на перспективу: парню всего 22 года, только в прошлом году он дебютировал с «лесниками» в АПЛ, но за 44 матча во всех турнирах успел наколотить 10+3.
«Ливерпуль»
Пришли: Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо, Райан Гравенберх
Ушли: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Артур Мело, Фабиу Карвалью
Трансферный баланс: -111,30 млн
В «Ливерпуле» прошло самое массовое обновление в эпоху Юргена Клоппа. Команда отпустила сразу семерых полузащитников (если брать в расчёт Мело и Карвалью), а от легендарного трио Мане – Фирмино – Салах остался только египтянин. Изначально клуб не планировал настолько капитальную перестройку, но за Хендерсоном и Фабиньо пришли из Саудовской Аравии с набитыми мешками денег.
Клоппа немного жаль, потому что с закупкой боссы мерсисайдцев справились на 3 из 5. Джуд Беллингем, которого вели несколько лет, предпочёл «Реал», Кайседо не стал даже слушать предложение «красных», Лавиа вслед за Мойсесом сменил юг Англии на Лондон. В итоге после покупки Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера на атакующие позиции в центре селекционный отдел клуба сосредоточился на поиске опорника. Упустив основную и запасную трансферные цели в «Челси», «Ливерпуль» обратился к неожиданному варианту: скаузеры потратили 20 млн на японского хавбека Ватару Эндо. В прошлом сезоне футболист играл за «Штутгарт», и команда едва не вылетела из Бундеслиги.
В финальный день трансферного окна заманили из «Баварии» Райана Гравенберха, но и к этому переходу есть вопросы. Игрок молодёжной сборной Нидерландов ещё в начале лета назывался среди трансферных целей, но тогда клуб так и не оформил интерес во что-то конкретное. Всё выглядит так, будто к варианту с покупкой 21-летнего полузащитника вернулись от безысходности. Уроженец Амстердама только год назад сменил «Аякс» на «Баварию», но сыграл за это время менее 800 минут.
«Челси»
Пришли: Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Коул Палмер, Аксель Дисаси, Николас Джексон, Лесли Угочукву, Роберт Санчес, Леви Колвилл
Ушли: Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кристиан Пулишич, Эдуард Менди, Рубен Лофтус-Чик, Итан Ампаду, Н'Голо Канте, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одои
Трансферный баланс: -197,10 млн
Про трансферную политику «Челси» с момента ухода Романа Абрамовича можно написать полноценную монографию – за круговоротом футболистов в составе «синих» неспособен уследить даже главный тренер Маурисио Почеттино. Всеобъемлюще оценить трансформацию команды в паре абзацев не представляется возможным, но мы попробуем.
Главной покупкой остался переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» за 116 млн – трансфер практически стал английским рекордом (впереди – Райс за 116,6 млн). «Челси» не только получил одного из самых перспективных опорников планеты, но и унизил «Ливерпуль»: за несколько дней до переезда эквадорца в Лондон Юрген Клопп публично объявил о достижении договорённости с клубом игрока, но тот хотел только в столицу.
Мойсес Кайседо
Фото: Eddie Keogh/Getty Images
Беды «красных» на этом не закончились: через несколько дней «Челси» увёл у них запасную трансферную цель – Ромео Лавиа. Тоже опорник последовал из «Саугемптона» вслед за Кайседо. Кристофер Нкунку договорился с «синими» ещё зимой, официально присоединился к команде уже летом, но пока не дебютировал: страйкер лечится и вернётся только к ноябрю.
На фланги атаки подписали Коула Палмера из «Сити». 21-летний англичанин бодро проявлял себя в Манчестере, и «Челси» выложил за парня целых 47 млн, хотя он не провёл в основе ни одного сезона на взрослом уровне. Полноценным трансфером можно считать возвращение из аренды Леви Колвилла. На центрального защитника большой спрос, но игрок остаётся в родном клубе.
На место Кепы, уехавшего в «Реал», пришёл Роберт Санчес из «Брайтона», Аксель Дисаси добавит конкуренции в центре обороны, а Николас Джексон уже очень достойно подменяет находящегося в лазарете Нкунку. «Челси» распустил полкоманды и набрал ещё столько же, так что за трансформацией будет особенно интересно следить.
- 3 сентября 2023
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