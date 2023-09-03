Дмитрий Баринов: соперники сборной России — супер. Лучшее, что сейчас может быть

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о ближайших соперниках национальной команды.
«С хорошим настроением еду в сборную. Соперники — супер. Это, наверное, лучшее, что сейчас может быть», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября.
Кроме того, 12 сентября команда Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Катара. Команды сыграют в Эль‑Вакре (Катар) на стадионе «Эль‑Джануб», который был построен к чемпионату мира по футболу 2022 года.
- 3 сентября 2023
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