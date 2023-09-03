Сборная России сыграет товарищеский матч с Катаром 12 сентября

Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о проведении товарищеского матча национальной команды со сборной России. Встреча состоится 12 сентября. Об этом сообщила QFA в «Твиттере».

Команды сыграют в Эль‑Вакре (Катар) на стадионе «Эль‑Джануб», который был построен к чемпионату мира по футболу 2022 года. Начало встречи — в 18:15 по московскому времени.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египт) 7 и 11 сентября.