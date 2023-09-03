Фернандес выходил против ЦСКА, Роша в потасовке хватал Ерохина за горло. Яркие фото матча

3 сентября в ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На четвёртой минуте матча форвард ЦСКА Антон Заболотный вывел хозяев вперёд, подкараулив ошибку голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Минимальное преимущество в счёте армейцы сохраняли до последних минут встречи, но на 88-й минуте сине-бело-голубые сумели отыграться. После розыгрыша углового точный удар головой нанёс защитник гостей Дуглас Сантос.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков в семи матчах. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (17).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.