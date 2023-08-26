Нападающие «Манчестер Юнайтед» не забили ни одного из четырёх голов клуба в трёх турах АПЛ

Сегодня, 26 августа, прошёл матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест со счётом 3:2, проигрывая в два мяча к четвёртой минуте встречи. Таким образом, за три тура чемпионата манкунианцы смогли забить четыре гола, при этом нападающие «красных дьяволов» — Амад Диалло, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Расмус Хойлунн — не смогли отличиться ни разу.

В матче с «Ноттингем Форест» голы забивали полузащитники команды — Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш и Каземиро. Ещё один мяч «Манчестер Юнайтед» смог забить в матче 1-го тура с «Вулверхэмптоном» — тогда отличился защитник манкунианцев Рафаэль Варан.

Напомним, после победы над «Ноттингем Форест» «Манчестер Юнайтед поднялся на пятую строчку АПЛ, набрав шесть очков в трёх стартовых играх чемпионата.