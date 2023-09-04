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Чемпионат Франции по футболу: результаты 4-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Франции по футболу: результаты 4-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 3 сентября, были сыграны последние матчи 4-го тура французской Лиги 1. В частности, «Гавр» с россиянином Далером Кузяевым в составе одержал крупную победу в матче с «Лорьяном», а «Пари Сен-Жермен» разгромил «Лион».

Все результаты матчей 4-го тура чемпионата Франции:

«Нант» – «Марсель» – 1:1;
«Брест» – «Ренн» – 0:0;
«Монако» – «Ланс» – 3:0;
«Тулуза» – «Клермон» – 2:2;
«Лилль» – «Монпелье» – 1:0;
«Гавр» – «Лорьян» – 3:0;
«Метц» – «Реймс» – 2:2;
«Ницца» – «Страсбург» – 2:0;
«Лион» – «Пари Сен-Жермен» – 1:4.

По итогам четырёх сыгранных туров турнирную таблицу единолично возглавляет «Монако», набравший 10 очков. Ближайшими преследователями команды Александра Головина являются «Марсель» и «ПСЖ» (по восемь очков). «Гавр» Далера Кузяева находится на 10-м месте с пятью очками в активе. В зоне вылета расположились «Клермон», «Ланс» и «Лион» (по одному очку).

Таблица чемпионата Франции-2023/2024
Календарь чемпионата Франции-2023/2024
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