Марцел Личка рассказал о проблемах с реализацией в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о проблемах с реализацией.
«Если мы не будем реализовывать выходы один на один с вратарём, нам всегда будет тяжело. В первом тайме мы хорошо действовали в середине поля и проводили быстрые контратаки. Получилось забить два гола. Во второй половине у нас было много выходов, которые мы не реализовали. И это сказалось в конце игры. Соперник почувствовал, что может забить с углового или кросса. Так, и получилось. Сергей Песьяков – отличный голкипер, а сегодня ещё мог стать и хорошим нападающим. Хорошо для нас, что он не попал в ворота», – приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».
Напомним, вчера, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу московской команды.
- 4 сентября 2023
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