Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Астон Виллой» (3:0) в рамках 4-го тура АПЛ.

«Думаю, это один из тех моментов, когда ранний гол помогает в игре – нам он, безусловно, помог. Мы отрабатывали это на тренировках. Собослаи представляет угрозу.

Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери. Многим командам будет тяжело против них, но в этой игре мы были очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы способны на многое», – приводит слова Клоппа ВВС.

Счёт был открыт уже в самом начале матча. Венгерский полузащитник Доминик Собослаи забил дебютный мяч за «Ливерпуль» в АПЛ с передачи Трента Александер-Арнольда. На 22-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш закатил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до разгромного с передачи Дарвина Нуньеса — 3:0.