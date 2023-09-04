Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Астон Виллой»

Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Астон Виллой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Астон Виллой» (3:0) в рамках 4-го тура АПЛ.

«Думаю, это один из тех моментов, когда ранний гол помогает в игре – нам он, безусловно, помог. Мы отрабатывали это на тренировках. Собослаи представляет угрозу.

Мы никогда не узнаем, что произошло бы, не забей мы быстрый гол, но игра в целом была хорошей. Я очень уважаю «Астон Виллу» и Унаи Эмери. Многим командам будет тяжело против них, но в этой игре мы были очень сильны. Для нас это важный знак того, что мы способны на многое», – приводит слова Клоппа ВВС.

Счёт был открыт уже в самом начале матча. Венгерский полузащитник Доминик Собослаи забил дебютный мяч за «Ливерпуль» в АПЛ с передачи Трента Александер-Арнольда. На 22-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш закатил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до разгромного с передачи Дарвина Нуньеса — 3:0.

Материалы по теме
Клопп назвал причину, по которой Салах не покинул «Ливерпуль» этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android