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Филимонов раскритиковал проведение матча 2DROTS — «Динамо» Киров на берегу Баренцева моря

Филимонов раскритиковал проведение матча 2DROTS — «Динамо» Киров на берегу Баренцева моря
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Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов высказался о проведении матча Кубка России между 2DROTS и «Динамо» Киров на берегу Баренцева моря.

«Неправильно проводить матч между 2DROTS и кировским «Динамо» в Кубке на берегу Баренцева моря. Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения это неприемлемо. Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолёте. Это превращает футбол… Если Кубок России является серьёзным соревнованием, то этого не должно быть. Если это развлечение и не очень серьёзно, а относятся к этому в духе «дети играют в детском саду», — тогда так оно и будет. Знаете, как у нас бывает: запрещают играть на футбольных полях, а в нефутбольном месте разрешают», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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