КДК рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны в матче ЦСКА — «Зенит»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке на предстоящее заседание комитета по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).
«По матчу ЦСКА — «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришёл на флеш-интервью; задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма; скандирование болельщиками обеих команд оскорбительных выражений.
Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке в концовке матча дисциплинарных нарушений не было. Этот инцидент не в компетенции КДК», — приводит слова Григорьянца издание «Спорт-Экспресс».
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