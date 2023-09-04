Рубка ЦСКА с «Зенитом» и что делать с Абаскалем. Премьер-лига несправедливости #47

Представляем 47-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 7-й тур РПЛ. «Спартак» снова проиграл, у ЦСКА и «Зенита» случилась мощнейшая заруба, а «Локомотив» и «Динамо» чуть не отдали выигранные матчи. Это и многое другое — в свежем выпуске.

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Инсайды от Андрея

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

01:15 — «Спартак» провалился в Краснодаре. Что же делать с Абаскалем?

21:59 — Дзюба укатал «Балтику», а потом началось что-то странное.

28:42 — Безумный матч тура. ЦСКА и «Зенит» подарили море хайлайтов.

46:08 — «Динамо» чуть не упустило победу из-за «ростовского Алисона».

56:13 — Что ещё было в туре.