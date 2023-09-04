Денис Макаров: забитый мяч посвятил жене, у которой был день рождения

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1). Футболист отметился голом.

«Помогло ли то, что команда приехала в Ростов за два дня до игры? Я бы не сказал, что это как-то повлияло. В принципе, если бы мы приехали за один день, ничего бы не поменялось.

Забитый мяч я посвятил жене, у которой был день рождения 3 сентября.

Удаление сказалось хуже на нас, потому что мы начали вальяжно играть. Нужно было забивать четыре-пять-шесть мячей, у нас были для этого моменты, чтобы не доводить игру до нервной концовки, и спокойно уезжать отсюда.

Ну, мы любим играть на нервах (улыбается). Хочу сказать спасибо болельщикам, которые приехали и поддержали нас. Это очень важно для команды. Эту победу мы тоже им посвящаем!» — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».