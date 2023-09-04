Орлов: Джикия и Зобнин — лидеры только по зарплате. «Спартаку» надо менять ведущих игроков
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался об игре лидеров московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле. И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперёд во время матчей. Посмотрите на всё, что они делают. Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, матч между «Краснодаром» и «Спартаком» закончился уверенной победой «быков» — 2:0. Московская команда после семи туров занимает девятое место, набрав 10 очков.
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