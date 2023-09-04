Источник: Магомед-Шапи Сулейманов согласовал контракт с «Арисом»

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23-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов согласовал личный контракт с греческим «Арисом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» приняли предложение об аренде со стороны «Ариса», а футболист уладил все вопросы, связанные с личным контрактом. На этой неделе Сулейманов отправится в Грецию.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что футболист пополнит состав «Ариса» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в € 1 млн.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Игрок провёл за этот клуб 35 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 2,5 млн.