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Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о состоянии здоровья после травмы

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о состоянии здоровья после травмы
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своём состоянии здоровья после перенесённой травмы.

«Чувствую себя хорошо, но есть определённые болевые ощущения, которые мешают выкладываться на сто процентов в тренировочном процессе и в играх. Мы приняли решение с тренировочным и тренерским штабом, что буду набирать через тренировки. Как буду готов, так и стану принимать участие в играх. Повторюсь, чувствую себя хорошо, но не до конца. Нужно до конца набрать физические кондиции, чтобы не беспокоила спина», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В прошлом сезоне 29-летний Чистяков сыграл 15 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.

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