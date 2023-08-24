Агент: Чистяков сможет попасть в заявку на матч с «Уралом», но Дмитрию надо долечиться

Андрей Талаев, агент футболиста «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, когда россиянин сможет выйти на поле.
«Наверное, на матч с «Уралом» Дмитрий уже сможет попасть в заявку, но надо долечиться, чтобы выйти на поле. Время ещё есть, посмотрим. Торопиться точно не надо, надо долечиться, чтобы не было рецидива и не выпасть на более долгий срок. Да, можно сказать, что Дмитрий уже на подходе от восстановления», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.
«Зенит» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. С «Уралом» подопечные Семака сыграют 26 августа.
- 24 августа 2023
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