Карпин: решение Севикяна? А вы что сделали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение 22-летнего футболиста «Пари НН» Эдгара Севикяна отказаться выступать за сборную России и начать выступать за национальную команду Армении.
«Решение Севикяна? Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Это неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность. Я ребят не осуждаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем сезоне РПЛ Севикян принял участие в семи матчах, в которых забил два гола.
Напомним, после семи туров «Пари НН» набрал 10 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 5 сентября 2023
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