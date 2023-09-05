Карпин: решение Севикяна? А вы что сделали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение 22-летнего футболиста «Пари НН» Эдгара Севикяна отказаться выступать за сборную России и начать выступать за национальную команду Армении.

«Решение Севикяна? Нет и нет. Что мне сделать? Потеря ли это? Это неизвестно. Прямо сейчас в основе он не играл бы. На смену гражданства я смотрю нормально. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на чемпионат мира. Есть возможность. Я ребят не осуждаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне РПЛ Севикян принял участие в семи матчах, в которых забил два гола.

Напомним, после семи туров «Пари НН» набрал 10 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.