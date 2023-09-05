Карпин: у сборной России было много вариантов, помимо Египта, но выбирать не приходится

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор соперников для национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, россияне сыграют с олимпийской сборной Египта. Также в СМИ появлялась информация о возможной встрече с национальной командой Катара.
«Мы искали двух соперников для основных команд. Но возник вариант с олимпийской сборной Египта. Выбирать нам не приходится. Было много вариантов, помимо Египта», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.
- 5 сентября 2023
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