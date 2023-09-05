Игорь Шалимов: для «Локомотива» возвращение Дзюбы имеет большое значение

Российский футбольный эксперт и бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался по поводу матча «Локомотив» — «Балтика», который состоялся в 7-м туре РПЛ.
«Фассон стал твёрдо игроком основного состава. Пиняев вышел на правый фланг, провёл отличный матч, отдав две голевые — очень хороший ход для того, чтобы вернуть игроку уверенность. Набирает форму Антон Миранчук.
И большое значение имеет возвращение Дзюбы. В итоге у «Локо» исчезла постоянная смена позиций по ходу матча, — Пиняев справа, Миранчук слева, Глушенков как десятка и Дзюба форвард. Эта привязанность к позициям, стабильность дали положительный эффект — ушли эти кружева, которые не шли на пользу», — сказал Шалимов «РБ Спорт».
Напомним, в 7-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2, а Артём Дзюба забил первый гол железнодорожников в этом матче.
- 5 сентября 2023
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