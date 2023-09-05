Шалимов: не надо экспериментировать на «Спартаке», тренер должен соответствовать задачам

Российский тренер Игорь Шалимов поделился своим мнением относительно матча 7-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» играл со «Спартаком».
«Эксперименты, перемены в «Спартаке» продолжаются. Литвинов и Пруцев играют на Кубок, и играют хорошо, но в составе на «Краснодар» обоих нет. Такое впечатление, что всем болельщикам пытаются доказать их неправоту. Все говорят о Литвинове в старте, а его нет — есть ощущение, что на этом конкретном примере тренер пытается доказать свою стойкость, что он не поддаётся на давление. Не надо экспериментировать на «Спартаке». Это команда, в которой нужен результат в каждом матче, а тренер должен соответствовать задачам.
Ушёл комбинационный футбол, игра разрознена. Получил Промес мяч, пошёл в ведение, уткнулся — отдал назад. Идеал — когда зимой играл российский состав, много комбинировали. Эту игру можно ставить, это позиционная атака. А у «Спартака» сейчас всё разрознено, плохо работают фланги, где нет наигрыша», — сказал Шалимов «РБ Спорт».
Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2.
- 5 сентября 2023
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