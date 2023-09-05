Локателли высказался о назначении Спаллетти главным тренером сборной Италии

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Мануэль Локателли поделился своим мнением относительно назначения Лучано Спаллетти новым главным тренером «Скуадры Адзурры».
«Теперь главным тренером является Мистер, и все мы хотим познакомиться с ним поближе. Спаллетти рассказал нам о том, какая это гордость — играть за свою национальную команду. Его речь была крайне эмоциональной. У нас уже есть представление о том, что хочет видеть Мистер на футбольном поле, и мы должны строго следовать его наставлениям. 4-3-3 — это основная схема, которую использует Спаллетти, поэтому, если нам нужно будет управлять ходом матча и высоко прессинговать, вы будете видеть именно её», — приводит слова Локателли Pazzi di Fanta.
Напомним, 9 сентября сборная Италии сыграет с Северной Македонией в квалификации к Евро-2024. 12 сентября «Скуадра Адзурра» проведёт матч со сборной Украины.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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