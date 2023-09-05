Игорь Шалимов: «Факел» в тяжёлой ситуации, борьба за выживание идёт уже сейчас
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Российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ, в котором встречались «Крылья Советов» и «Факел» (3:0).
«У «Факела» крепкая команда, но три пропущенных гола — многовато. Воронеж в тяжёлой ситуации, сейчас очень крепкая лига без явных аутсайдеров, и борьба за выживание идёт уже сейчас. Что касается Самары, то важно не перехвалить Салтыкова. Парень быстрый, технически оснащённый, ему повезло попасть к Осинькину, который умеет работать с молодыми. Но, как только начинаешь хвалить молодых, они перестают играть. Поэтому пока подождём», — приводит слова Шалимова издание «РБ Спорт».
На данный момент «Факел» под руководством Вадима Евсеева занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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