Игорь Шалимов: «Факел» в тяжёлой ситуации, борьба за выживание идёт уже сейчас

Российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ, в котором встречались «Крылья Советов» и «Факел» (3:0).

«У «Факела» крепкая команда, но три пропущенных гола — многовато. Воронеж в тяжёлой ситуации, сейчас очень крепкая лига без явных аутсайдеров, и борьба за выживание идёт уже сейчас. Что касается Самары, то важно не перехвалить Салтыкова. Парень быстрый, технически оснащённый, ему повезло попасть к Осинькину, который умеет работать с молодыми. Но, как только начинаешь хвалить молодых, они перестают играть. Поэтому пока подождём», — приводит слова Шалимова издание «РБ Спорт».

На данный момент «Факел» под руководством Вадима Евсеева занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.