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Локателли — об отношениях с Манчини: что-то надломилось

Локателли — об отношениях с Манчини: что-то надломилось
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Мануэль Локателли высказался о своих взаимоотношениях с бывшим тренером «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини.

«Его стоит поблагодарить за победу на Евро-2020, но теперь нужно смотреть в будущее. Если говорить о том, почему в последних матчах я не играл за сборную, то, думаю, это моя вина. Я разговаривал с Манчини, однако у него были одни идеи, а у меня другие. Что-то надломилось», — цитирует Локателли Pazzi di Fanta.

Напомним, в августе Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, после чего возглавил национальную команду Саудовской Аравии. Специалист возглавлял «Скуадру Адзурру» с мая 2018 по август 2023 года и выиграл чемпионат Европы — 2020.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

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