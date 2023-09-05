Источник: хавбек «Пари НН» Михайлов близок к переходу в «Локомотив»

«Локомотив» активизировал переговоры по трансферу полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Форвард знаком с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым по совместной работе в нижегородском клубе.
По информации источника, «Пари НН» готов расстаться с Михайловым за 120 млн рублей. Летом «Зенит» упустил шанс вернуть нападающего за 72 млн рублей в соответствии с опцией обратного выкупа. Теперь представители петербуржского клуба смогут активировать её только в зимнее трансферное окно, если игрок продолжит выступать за «Пари НН».
Отмечается, что потенциальный переход 20-летнего полузащитника будет обсуждаться на совете директоров «Локомотива» в четверг, 7 сентября.
В сезоне-2022/2023 Михайлов провёл 23 матча за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.
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