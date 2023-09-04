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Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что у клуба не будет трансферов на выход

Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что у клуба не будет трансферов на выход
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в ближайшее время железнодорожники не планируют осуществлять трансферы на выход.

«Трансферов на выход у «Локомотива» не будет. Сегодня у нас очень боевая команда, молодая. Мы со всеми ребятами работаем, развиваем их, они развиваются вместе с нами», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В летнее трансферное окно «Локомотив» приобрёл форварда Владислава Сарвели у «Сочи» и подписал защитника Илью Смольникова на правах свободного агента. Ранее стало известно, что уйти из «Локомотива» хочет нападающий Вильсон Изидор. Француз покинул пределы Российской Федерации без согласования с руководством железнодорожников. Как сообщалось, у него было два варианта продолжения карьеры на родине — в «Меце» и «Марселе». При этом «Локомотив» предложения французских команд не устроили.

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