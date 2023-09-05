«Краснодар» готовил шампанское». Гацкан рассказал о победном для «Ростова» Кубке России

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан рассказал о победе в Кубке России в сезоне-2013/2014. В финале ростовчане обыграли «Краснодар» в серии пенальти (0:0, 6:5 пен.).

«Ростов» всегда был кубковой командой. При мне выходили и в четвертьфинал, и в полуфинал. В 2014 году под руководством Божовича наконец-то стали обладателями Кубка. Шли от матча к матчу, от победы к победе, не смотрели вперёд. Не думали, что мы обязаны взять Кубок.

По всем показателям «Краснодар» тогда был сильнее. Все думали, что они выиграют финал. Они готовили шампанское и золотые майки — мы же ничего не готовили, а просто играли и надеялись на победу. Так и получилось. Перед матчем нельзя думать об уже свершившейся победе — надо показывать это на поле», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.