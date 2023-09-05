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Поможет ли увольнение Евсеева улучшить «Факелу» положение в РПЛ?

Поможет ли увольнение Евсеева улучшить «Факелу» положение в РПЛ?
Вадим Евсеев
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Сегодня, 5 сентября, воронежский «Факел» уволил с поста главного тренера команды Вадима Евсеева.

Предлагаем пройти опрос: поможет ли увольнение Евсеева улучшить «Факелу» положение в РПЛ?

Напомним, Евсеев был тренером воронежской команды с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Евсеев возглавлял ярославский «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и был ассистентом тренера в махачкалинском «Анжи».

Коллектив под руководством Евсеева победил в чемпионате России по футболу «Пари НН» (2:0), сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) и уступил «Ростову» (1:2), московскому «Локомотиву» (1:4), калининградской «Балтике» (1:2), санкт-петербургскому «Зениту» (0:2) и самарским «Крыльям Советов» (0:3).

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