Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»
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Воронежский «Факел» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.
«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте «Факела».
Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.
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