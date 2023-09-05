Ерохин — о 200 матчах в «Зените»: всегда всем сердцем и душой хочу помогать команде

Российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эмоциях после 200-го матча в составе сине-бело-голубых.

«Сам я за своей статистикой не очень слежу, но перед матчем мне сказали о том, что такая цифра возможна. Конечно, приятно и символично было в этот день вывести команду на поле с капитанской повязкой.

Я всегда всем сердцем и душой хочу помогать «Зениту», чем могу. Неважно, в стартовом составе или после выхода на замену. В тренировочном процессе всегда стараюсь работать на сто процентов. Для меня это важно и ценно. В этом плане 200 матчей – очень приятный рубеж», – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, в 7-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1.