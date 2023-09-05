Директор «Ромы» Пинту: переход Лукаку в наш клуб казался невозможным в начале лета

Директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о трансфере нападающего Ромелу Лукаку, который в летнее трансферное окно перешёл в стан римлян из «Челси» на правах годичной аренды.

«Сделка по Лукаку была невозможна для нас в июне или июле. Это было немыслимо.

Моуринью сыграл решающую роль в том, чтобы это произошло. Потребовалось четыре-пять дней, чтобы убедить Лукаку. Затем наш владелец Дэн Фридкин вступил в переговоры и убедил «Челси» отдать нам Ромелу в аренду на сезон», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.