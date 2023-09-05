Евсеев не ожидал отставки из «Факела». Его уволили по телефону

Российский наставник Вадим Евсеев, уволенный сегодня из «Факела», не ожидал своей отставки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Для Евсеева новость об отставке явилась полной неожиданностью. Он рассчитывал продолжать работу с «Факелом». Об увольнении тренеру сообщили по телефону из клуба, когда он находился на выходных дома, в Москве.

Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.

Ранее Евсеев возглавлял ярославский «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и был ассистентом тренера в махачкалинском «Анжи».