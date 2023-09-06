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Transfermarkt опубликовал список клубов, которые потратили больше всех на трансферы летом

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг клубов, которые потратили больше всех на летние трансферы.

Лидером по этому показателю стал лондонский «Челси», который выложил за новичков € 464 млн. На втором месте расположился саудовский «Аль-Хиляль». Саудовский клуб потратил € 353 млн на усиление. Тройку замкнул «Пари Сен-Жермен» с затратами в размере € 350 млн.

Топ-10 клубов, потративших больше всех на новичков в летнее трансферное окно:

1. «Челси» – € 464 млн;

2. «Аль-Хиляль» – € 353 млн;

3. «ПСЖ» – € 350 млн;

4. «Тоттенхэм» – € 249 млн;

5. «Манчестер Сити» – € 241 млн;

6. «Арсенал» – € 235 млн;

7. «Манчестер Юнайтед» – € 207 млн;

8. «Аль-Ахли» – € 194 млн;

9. «Ливерпуль» – € 172 млн;

10.«Аль-Наср» – € 165 млн.