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Игрок «Наполи» Лоботка – об автомобильном движении в Неаполе: здесь не действуют правила

Игрок «Наполи» Лоботка – об автомобильном движении в Неаполе: здесь не действуют правила
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка поделился мнением относительно автомобильного движения в Неаполе.

«Мне ещё предстоит привыкнут к тому, как тут водят автомобиль. Здесь не действуют некоторые правила дорожного движения, например, такое как право предоставления приоритета: едет тот, кто успевает первым. Однако я не видел серьёзных автомобильных аварий в Неаполе», — приводит слова Лоботки Eurosport.

Напомним, в минувшем сезоне Серии А словацкий полузащитник принял участие в 38 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне Лоботка сыграл в 3 матчах итальянского чемпионата, в которых не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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