Иванов: пока не знаю, что «Краснодар» хочет подписать Железнова. «Урал» на него надеется

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что «Краснодар» интересуется полузащитником екатеринбуржцев Юрием Железновым.

«Если кто-то в СМИ знает больше, чем я, то разговаривайте с этим СМИ. Я пока не знаю, что «Краснодар» или кто-то ещё хочет его подписать. У парня длительный контракт, он молодой, и мы сами на него надеемся», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник сообщил, что «Урал» готов отпустить Железнова в аренду с правом выкупа. При этом сам футболист не хочет переходить в «Краснодар», потому что его рассматривают как игрока «Краснодара 2». Действующий контракт Железнова рассчитан до 30 июня 2025 года.