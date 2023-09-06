Иванов: пока не знаю, что «Краснодар» хочет подписать Железнова. «Урал» на него надеется

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что «Краснодар» интересуется полузащитником екатеринбуржцев Юрием Железновым.
«Если кто-то в СМИ знает больше, чем я, то разговаривайте с этим СМИ. Я пока не знаю, что «Краснодар» или кто-то ещё хочет его подписать. У парня длительный контракт, он молодой, и мы сами на него надеемся», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник сообщил, что «Урал» готов отпустить Железнова в аренду с правом выкупа. При этом сам футболист не хочет переходить в «Краснодар», потому что его рассматривают как игрока «Краснодара 2». Действующий контракт Железнова рассчитан до 30 июня 2025 года.
- 6 сентября 2023
-
17:07
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
16:16
-
16:07
-
16:04
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:47
-
15:43
-
15:37
-
15:36
-
15:24
-
15:22
-
15:16
-
15:14
-
15:07Илья Кутепов стал игроком «Велеса» Эксклюзив
-
15:05
-
15:03
-
14:54
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:26
-
14:20