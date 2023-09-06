Давид Сильва: «Манчестер Сити» почти невозможно остановить. Главный претендент — «Арсенал»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге — 2023/2024.
«У «Манчестер Сити» великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Гвардиолы в «Сити». Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.
«Арсенал» – единственная команда, которая имеет шансы побороться с «Сити». Остальные вряд ли. Не думаю, что кому-то это по силам», – приводит слова Сильвы Mirror.
На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы максимальное количество очков — 12. «Арсенал» отстаёт от «горожан» на два очка, занимая пятую строчку. В прошлом сезоне «Сити» выиграл АПЛ, опередив «канониров» на пять очков.
- 6 сентября 2023
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