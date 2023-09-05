Пол Мерсон: «МЮ» отстаёт от «Сити» на миллион миль. Их тренеру надо быть смелее

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался об игре «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского наставника Эрика тен Хага после игры 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает на ничьи в гостях. Они не хотят побеждать, постоянно стараясь удержать ничью. Мне этого никогда не понять. Вы обязаны пробовать забить гол, как это делают все остальные клубы.

Тен Хагу нужно быть смелее. Он должен заставить быть смелее и своих игроков. Контратакующий футбол – не то, что нужно такому большому клубу. Я обеспокоен за «Манчестер Юнайтед».

Времена сэра Алекса Фергюсона прошли. Теперь манкунианцы дальше от победы в АПЛ, чем когда-либо. Я знаю, что «Манчестер Сити» намного опережает всех. «Юнайтед» отстаёт на миллион миль», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

После четырёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.