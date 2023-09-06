Защитник «Зенита» Чистяков: уход Малкома — большая потеря

29-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался на тему ухода бразильского футболиста Малкома из клуба.
«Научилась ли команда играть без Малкома? Есть ещё над чем работать, но вы видите нашу игру и результаты в последних матчах. Уход Малкома — большая потеря для нас. Он был нашим лидером, часто решал исход матчей в нашу пользу. Но теперь нет смысла думать об этом. Надо отталкиваться от тех возможностей, от того состава, который есть. И побеждать без Малкома. У нас есть в атаке другие люди, способные решить исход матча. Так что Малкому — удачи, а нам надо двигаться вперёд», — приводит слова Чистякова интернет-портал газеты «Известия».
Напомним, Малком покинул «Зенит» минувшим летом, бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.
- 6 сентября 2023
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