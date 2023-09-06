Тренер «Зенита» — о замене Малкома: пока тяжеловато найти

Помощник Сергея Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра рассказал о поисках замены Малкома.

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи. Если никого не найдём, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», — приводит слова тренера сине-бело-голубых «РБ Спорт».

Напомним, Малком покинул «Зенит» минувшим летом, бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл четыре сезона после перехода из «Барселоны» и четыре раза помог «Зениту» выиграть чемпионский титул.