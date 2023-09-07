Мудрик: хотим победить сборную Англии. Не отнять у них очки, а взять их себе

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями матча отбора Евро-2024 со сборной Англии.
«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка и выиграют. Это нормально. Но, если ты думаешь, что проигрываешь, лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.
Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе», — приводит слова Мудрика ua.tribuna.com.
Матч Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве. Начало — в 19:00 мск.
Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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